Ausblick: Bank of China legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,632 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,58 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 49,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD, gegenüber 2,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 89,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 173,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at