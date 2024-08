Ausblick: Bank of China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of China veröffentlicht am 29.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of China nach der Prognose von 1 Analyst 142,92 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 51,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 297,71 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,754 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 609,24 Milliarden CNY, gegenüber 1.199,52 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at