29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Bank of Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,260 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,75 Prozent verringert. Damals waren 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of Communications in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 60,60 Milliarden CNY im Vergleich zu 133,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,07 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 258,94 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 539,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
