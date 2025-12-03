Ausblick: Bank of Montreal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Montreal lässt sich am 04.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Montreal die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,04 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Montreal ein EPS von 2,95 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 55,43 Prozent auf 9,03 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,27 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,90 CAD im Vergleich zu 9,52 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 35,94 Milliarden CAD, gegenüber 78,84 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at