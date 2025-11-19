Erste Schätzungen: Bank of Montreal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Montreal öffnet voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,00 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Montreal 2,95 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 55,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,04 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,27 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,89 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 9,52 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 35,94 Milliarden CAD, gegenüber 78,84 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at