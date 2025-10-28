Ausblick: Bank of Siauliai AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Siauliai AB lädt am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,024 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 EUR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,3 Millionen EUR aus – eine Minderung von 38,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Siauliai AB einen Umsatz von 86,5 Millionen EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,096 EUR je Aktie, gegenüber 0,120 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 200,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 342,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at