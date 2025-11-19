Ausblick: Bath Body Works stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bath Body Works wird am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,395 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bath Body Works 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,61 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,41 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at