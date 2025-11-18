Ausblick: BBB Foods A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BBB Foods A wird am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -10,032 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 20,09 Milliarden MXN für BBB Foods A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 783,6 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -19,685 MXN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 77,23 Milliarden MXN, gegenüber 3,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at