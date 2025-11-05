Ausblick: BCE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BCE wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,715 CAD gegenüber -1,360 CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,97 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei BCE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,08 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,69 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,180 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,65 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 24,41 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

