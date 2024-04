Ausblick: BE Semiconductor Industries präsentiert Quartalsergebnisse

BE Semiconductor Industries lädt am 25.04.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,509 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries 0,486 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,17 Prozent auf 157,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries noch 147,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,56 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 833,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 625,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at