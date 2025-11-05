BeiGene Aktie

WKN DE: A1437N / ISIN: US07725L1026

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: BeiGene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BeiGene präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,851 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,37 Milliarden USD – ein Plus von 36,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BeiGene 1,00 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -6,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

