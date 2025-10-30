Ausblick: Beijing Roborock Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Beijing Roborock Technology A lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,75 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 27,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,37 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 62,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,22 Milliarden CNY gegenüber 2,59 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,42 CNY, gegenüber 7,69 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 18,33 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 11,89 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at