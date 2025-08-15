Ausblick: Beijing Roborock Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beijing Roborock Technology A veröffentlicht am 16.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,53 CNY je Aktie gegenüber 2,82 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 65,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Beijing Roborock Technology A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,21 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,96 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,69 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,69 Milliarden CNY, gegenüber 11,86 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

