Ausblick: Bel Fuse A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse A wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,61 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bel Fuse A 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 171,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 39,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,18 USD, gegenüber 3,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 656,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 534,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

