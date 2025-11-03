Benchmark Electronics Aktie
WKN: 885906 / ISIN: US08160H1014
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Benchmark Electronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Benchmark Electronics stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,578 USD aus. Im letzten Jahr hatte Benchmark Electronics einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 661,3 Millionen USD gegenüber 657,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD aus. Im Vorjahr waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
