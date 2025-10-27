Ausblick: Beta Bionics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Beta Bionics wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,423 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,91 Prozent verringert. Damals waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Beta Bionics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 24,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43,53 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,091 USD, gegenüber -1,260 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 91,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 65,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at