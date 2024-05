Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Beyond Meat öffnet die Bücher - womit Experten rechnen.

Beyond Meat gibt am 08.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,666 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,920 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 75,2 Millionen USD - das wäre ein Abschlag von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,385 USD im Vergleich zu -5,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 329,6 Millionen USD, gegenüber 343,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

