Ausblick: BGC Group A legt Quartalsergebnis vor
BGC Group A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BGC Group A noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BGC Group A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 736,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 560,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,250 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,26 Milliarden USD waren.
