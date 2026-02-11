BGC Grou a Aktie
WKN DE: A3EQAC / ISIN: US0889291045
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: BGC Group A präsentiert Quartalsergebnisse
BGC Group A wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,290 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BGC Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 750,9 Millionen USD – ein Plus von 31,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BGC Group A 571,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,94 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,26 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
