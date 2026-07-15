Bharat Heavy Electricals Aktie

Bharat Heavy Electricals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLKM / ISIN: INE257A01026

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Heavy Electricals legt Quartalsergebnis vor

Bharat Heavy Electricals wird am 16.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,285 INR gegenüber -1,310 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 69,53 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 26,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bharat Heavy Electricals einen Umsatz von 54,87 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,83 INR je Aktie, gegenüber 4,60 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 431,91 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 331,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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