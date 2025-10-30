Ausblick: Bharat Petrol zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Petrol lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11,90 INR. Dies würde einem Zuwachs von 121,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bharat Petrol 5,38 INR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Bharat Petrol im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.078,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.027,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,93 Prozent gesteigert.

28 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 44,23 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 31,21 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4.244,50 Milliarden INR, gegenüber 4.402,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at