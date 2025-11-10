Ausblick: Bim Birlesik Magazalar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bim Birlesik Magazalar veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,30 TRY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 109,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,29 TRY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 183,06 Milliarden TRY – ein Plus von 45,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bim Birlesik Magazalar 125,94 Milliarden TRY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 37,29 TRY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 31,15 TRY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 690,28 Milliarden TRY aus im Gegensatz zu 519,57 Milliarden TRY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at