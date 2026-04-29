Ausblick: Bio-Rad Laboratories legt Quartalsergebnis vor

Bio-Rad Laboratories gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bio-Rad Laboratories 2,29 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 589,9 Millionen USD gegenüber 585,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,29 USD, gegenüber 27,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at