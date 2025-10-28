Bio-Rad Laboratories Aktie
Ausblick: Bio-Rad Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bio-Rad Laboratories wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,95 USD. Dies würde einer Verringerung von 91,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bio-Rad Laboratories 23,34 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Bio-Rad Laboratories nach den Prognosen von 5 Analysten 652,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 USD, gegenüber -65,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,57 Milliarden USD generiert wurden.
