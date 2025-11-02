Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BioCryst Pharmaceuticals lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BioCryst Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte BioCryst Pharmaceuticals einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 117,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 163,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 625,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 450,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at