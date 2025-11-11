Biofrontera Aktie

Biofrontera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFRZ / ISIN: US09077D2099

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Biofrontera präsentiert Quartalsergebnisse

Biofrontera lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Biofrontera mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,31 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,420 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 40,1 Millionen USD, gegenüber 37,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

