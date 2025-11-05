Biolife Solutions Aktie
WKN DE: A1XCF2 / ISIN: US09062W2044
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Biolife Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Biolife Solutions wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,7 Millionen USD gegenüber 30,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,359 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 101,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 82,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biolife Solutions Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Biolife Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Biolife Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Biolife Solutions Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Biolife Solutions Inc
|24,40
|5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.