Ausblick: Biolife Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Biolife Solutions wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,7 Millionen USD gegenüber 30,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,359 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 101,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 82,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at