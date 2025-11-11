Ausblick: BiomX legt Quartalsergebnis vor

BiomX lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,125 USD, gegenüber -1,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at