BiomX Aktie
WKN DE: A40M0L / ISIN: US09090D3017
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: BiomX legt Quartalsergebnis vor
BiomX lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,125 USD, gegenüber -1,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BiomX Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: BiomX legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: BiomX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.05.25
|Ausblick: BiomX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)