Bionano Genomics Aktie

Bionano Genomics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40YLD / ISIN: US09075F4046

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bionano Genomics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bionano Genomics veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -2,075 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -31,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bionano Genomics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,140 USD, gegenüber -88,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 28,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 30,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

