BioRestorative Therapies Aktie
WKN DE: A3C9XF / ISIN: US0906556065
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: BioRestorative Therapies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BioRestorative Therapies präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BioRestorative Therapies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BioRestorative Therapies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,580 USD, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,4 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
