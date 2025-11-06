Biosante Pharmaceuticals Aktie
Ausblick: Biosante Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Biosante Pharmaceuticals gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen, dass Biosante Pharmaceuticals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Biosante Pharmaceuticals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 212,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 148,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,32 USD aus. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 848,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 614,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
