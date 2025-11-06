Biosante Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A1W15D / ISIN: US00182C1036

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Biosante Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Biosante Pharmaceuticals gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen, dass Biosante Pharmaceuticals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Biosante Pharmaceuticals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 212,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 148,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,32 USD aus. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 848,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 614,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Biosante Pharmaceuticals Inc 77,00 -0,65% Biosante Pharmaceuticals Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

