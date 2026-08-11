Ausblick: BioStem Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

BioStem Technologies veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,500 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BioStem Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 87,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 49,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -1,950 USD je Aktie, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 29,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 47,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at