Ausblick: BioStem Technologies legt Quartalsergebnis vor

BioStem Technologies wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5,7 Millionen USD – ein Minus von 92,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioStem Technologies 72,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at