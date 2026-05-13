BioStem Technologies Aktie
WKN DE: A14M3B / ISIN: US0906842002
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: BioStem Technologies legt Quartalsergebnis vor
BioStem Technologies wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 5,7 Millionen USD – ein Minus von 92,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioStem Technologies 72,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 47,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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13.05.26
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