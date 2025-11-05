Biotec Pharmacon ASAShs Aktie
WKN: A0HGR5 / ISIN: NO0010014632
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Biotec Pharmacon AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Biotec Pharmacon AS präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
2 Analysten schätzen, dass Biotec Pharmacon AS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,56 Prozent auf 30,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Biotec Pharmacon AS noch 23,3 Millionen NOK umgesetzt.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,121 NOK je Aktie, gegenüber 0,170 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 114,8 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 104,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
