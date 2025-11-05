Biotec Pharmacon ASAShs Aktie

Biotec Pharmacon ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGR5 / ISIN: NO0010014632

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Biotec Pharmacon AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Biotec Pharmacon AS präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen, dass Biotec Pharmacon AS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,56 Prozent auf 30,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Biotec Pharmacon AS noch 23,3 Millionen NOK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,121 NOK je Aktie, gegenüber 0,170 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 114,8 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 104,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
