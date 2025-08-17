Bitdeer Technologies Group Registered a Aktie

WKN DE: A3ECU9 / ISIN: KYG114481008

17.08.2025 07:01:06

Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bitdeer Technologies Group Registered A äußert sich am 18.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bitdeer Technologies Group Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,116 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 526,0 Millionen USD, gegenüber 349,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

