Ausblick: BitFuFu A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BitFuFu A wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,028 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BitFuFu A noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 43,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BitFuFu A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 129,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 462,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 463,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at