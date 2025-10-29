Ausblick: Black Diamond Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Black Diamond Group stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,160 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Black Diamond Group 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Black Diamond Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 109,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 101,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,546 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,420 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 430,7 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 403,0 Millionen CAD waren.

