Ausblick: Black Stone Minerals LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Black Stone Minerals LP Partnership Units wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,277 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Black Stone Minerals LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 101,6 Millionen USD im Vergleich zu 103,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 425,1 Millionen USD, gegenüber 439,4 Millionen USD im Vorjahr.
