Ausblick: Blackbaud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Blackbaud wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,07 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 167,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Blackbaud 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 279,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blackbaud 286,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD im Vergleich zu -5,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
