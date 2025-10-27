Blackbaud Aktie

Blackbaud

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

Langfristige Anlage 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2020 wurden Blackbaud-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 170,969 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 11 143,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,44 Prozent zugenommen.

Blackbaud erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

