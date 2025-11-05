Ausblick: BlackRock TCP Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackRock TCP Capital wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,297 USD aus. Im letzten Jahr hatte BlackRock TCP Capital einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,9 Millionen USD – ein Plus von 28,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlackRock TCP Capital 39,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 207,2 Millionen USD, gegenüber 192,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at