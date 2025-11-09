Blade Air Mobilit a Aktie
WKN DE: A3CPJD / ISIN: US0926671043
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Blade Air Mobility A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Blade Air Mobility A lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blade Air Mobility A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,022 USD aus. Im letzten Jahr hatte Blade Air Mobility A einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 41,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 43,8 Millionen USD gegenüber 74,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 183,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 248,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blade Air Mobility Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Blade Air Mobility A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Blade Air Mobility A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Blade Air Mobility A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Blade Air Mobility A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Blade Air Mobility Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Blade Air Mobility Inc Registered Shs -A-
|4,43
|-4,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.