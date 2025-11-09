ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A3CPJD / ISIN: US0926671043

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blade Air Mobility A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blade Air Mobility A lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Blade Air Mobility A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,022 USD aus. Im letzten Jahr hatte Blade Air Mobility A einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 41,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 43,8 Millionen USD gegenüber 74,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 183,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 248,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

