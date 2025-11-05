Blink Charging Aktie

WKN DE: A2DWW2 / ISIN: US09354A1007

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blink Charging veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Blink Charging wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,166 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 19,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,1 Millionen USD gegenüber 25,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,810 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 111,6 Millionen USD, gegenüber 126,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

