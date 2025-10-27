Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Bloom Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bloom Energy wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,22 Prozent auf 427,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 330,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,478 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Bloom Energy 115,90 15,55% Bloom Energy

