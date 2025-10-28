Ausblick: Bloomage BioTechnology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bloomage BioTechnology A wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Bloomage BioTechnology A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bloomage BioTechnology A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,05 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,967 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,360 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,01 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,31 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at