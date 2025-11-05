Ausblick: Bloomin Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bloomin Brands lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bloomin Brands die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,122 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bloomin Brands in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 906,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,93 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at