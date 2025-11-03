Ausblick: Blue Jet Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Jet Healthcare wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blue Jet Healthcare 3,36 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,30 Milliarden INR – ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Jet Healthcare 2,08 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,61 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 17,59 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,96 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at