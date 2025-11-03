Blue Jet Healthcare Aktie

WKN DE: A3EYF8 / ISIN: INE0KBH01020

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blue Jet Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Blue Jet Healthcare wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blue Jet Healthcare 3,36 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,30 Milliarden INR – ein Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blue Jet Healthcare 2,08 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,61 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 17,59 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,96 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,25 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Blue Jet Healthcare Limited Registered Shs 144A Reg S 677,45 3,18% Blue Jet Healthcare Limited Registered Shs 144A Reg S

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

