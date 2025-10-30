Blue Star New Chemical Material Aktie
WKN: 936962 / ISIN: CNE000001253
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Blue Star New Chemical Material zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Blue Star New Chemical Material wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,164 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,52 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 14,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,12 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,450 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,53 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,50 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Blue Star New Chemical Material zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Blue Star New Chemical Material gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.08.25