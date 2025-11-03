BlueLinx Holdings Aktie
WKN DE: A2ALQ5 / ISIN: US09624H2085
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: BlueLinx präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BlueLinx wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,513 USD aus. Im letzten Jahr hatte BlueLinx einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll BlueLinx nach den Prognosen von 4 Analysten 757,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 747,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,95 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|BlueLinx Holdings Inc
|56,50
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.