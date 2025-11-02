Boise Cascade LLC Aktie

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Boise Cascade LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boise Cascade LLC präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boise Cascade LLC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,683 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,33 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Boise Cascade LLC nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,62 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,71 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,57 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

